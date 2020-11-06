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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بـ3900 جنيه.. 1000 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات البرمجة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:53 م
فرصة عمل
فرصة عمل
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة توافر 1000 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات نظم البرمجة للشباب حتى 40 سنة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 1000 مندوب مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو فوق المتوسط، وأن يكون لديه خبرة سنة، للعمل بجميع المحافظات براتب 3900 جنيه شامل العمولة.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة بتوافر تأمين صحي حكومي وخاص وتأمين اجتماعي.

وتتم المقابلات يوميا عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءا، على أن يتم إرسال السيرة الذاتية على واتس آب، على رقم 01227352628.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف التوجه لمقر الشركة في 144 قطعة هـ، حي الدبلوماسيين المقطم بالقاهرة.

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