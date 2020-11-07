هانى البحيرى يكشف تفاصيل فستان هنادى مهنى فى حفل زفافها

بإطلالة الملكات ظهرت الفنانة هنادي مهنى بحفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح الذي يُقام بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور العديد من الفنانين والأصدقاء المقربين، بأنامل مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.وظهرت "هنادي" بفستان ذو ذيل طويل، وطرحة طويلة مُزين بالورود، ومُصمم هاند ميد لها خصيصًا قائلًا:«هي اللي طلبت أنه يكون أبيض اللون ومميز ولها خصيصًا وهذا ما تم بالفعل».وكشف مصمم الأزياء العالمي عن التفاصيل الخاصة بالفستان فاستغرق في عمله 7 أشهر، حيث يبلغ طوله 7 أمتار ويبلغ عدد الورود 40 ألف وردة صغيرة الحجم، مع إدخال اللولي.يذكر أن الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح يحتفلان بزفافهما حاليًا داعين عدد كبير من الفنانين والأصدقاء، لحضور الحفل المٌقام بأحد فنادق القاهرة الكبرى بنظام الأوبن إير، حيث شملت الدعوة عدم حضور الأطفال، وأحيا الحفل الفنان تامر حسني والفنان حكيم.