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تقارير ومتابعات

«آن باترسون».. عرابة الإخوان التي وصفها المصريون بـ«سفيرة جهنم»

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:37 م
آن باترسون
آن باترسون
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"سفيرة جهنم".. هكذا عرف المصريون، السفيرة الأمريكية السابقة في مصر، نظرًا لدورها الذي كان علنيًا في دعم جماعة.

• عملها الدبلوماسي
بدأت "باترسون"، العمل الدبلوماسي عام 1973، ثم عملت مستشار اقتصادي في السفارة الأمريكية بالسعودية عام 1984، ثم انتقلت للعمل في جينيف، عام 1988، ثم عملت سفيرة للولايات المتحدة في السلفادور في 1997، وبعدها عملت في سفارة أمريكا بكولومبيا عام 2000، وفي عام 2007 عملت في باكستان، ثم جاءت إلى مصر منتصف عام 2011، مع صعود قوة الإسلام السياسي، والتي تجيد "باترسون" التعامل معها.

وكان اختيار باترسون لتصبح سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة سجلها الأسود في التورط والتخطيط والإشراف على تنفيذ اغتيالات لرموز عندما كانت سفيرة في كولومبيا وباكستان وهو ما جاء في وصف لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أثناء تعيينها سفيرة بمصر.

• العمل في مصر
عملت "باترسون" في منصب سفيرة الولايات المتحدة بمصر، وكانت فترة عملها التي استمرت 26 شهرًا، تعتبر أقصر مدة تقضيها سفيرة لبلادها، في الدول التي تولت فيها هذا المنصب، وتسببت تصرفاتها في كراهية الشعب المصري ليس لها فقط ولكن لبلادها أيضا.

• دعم الإخوان
اشتهرت السفيرة الأمريكية بدعمها لجماعة الإخوان المسلمين، وانتشرت صورها مع قيادات الجماعة، كما انتشرت تصريحاتها المؤيدة لهم، مثل قولها قبل "30 يونيو"، بأن عودة الجيش للسياسة سيكون كارثة على العلاقات بين القاهرة وواشنطن، كما تكررت زيارات باترسون لمكتب حزب الحرية والعدالة أكثر من مرة.

• العداء لـ30 يونيو
قبل ثورة 30 يونيو، التقت "باترسون"، مع خيرت الشاطر، الرجل القوي في الجماعة، الأمر الذي أظهر دعمها الشديد لهم، كما عملت السفيرة على الوساطة بين الجماعة والسلطة المصرية بعد الثورة، إلا أن هذه الوساطة فشلت.

علاقة السفيرة الأمريكية السابقة بجماعة الإخوان، لم تطاردها فقط في مصر، ولكنها طاردتها في بلادها، وفي عام 2017، عارض مسئولون بالبيت الأبيض رغبة وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، تعيينها بمنصب رفيع داخل البنتاجون وذلك بسبب علاقة السفيرة السابقة بجماعة الإخوان، فضلًا عن موقفها المعادى لثورة 30 يونيو الشعبية ضد الإخوان ما جعلها فى موضع انتقاد لاذع.

• من أبرز تصريحاتها:
قالت: "كنا نحاول العمل مع الإخوان المسلمين، وكنا نحاول العمل مع السلفيين أيضا، الإخوان بالفعل كانوا القوة المنظمة الوحيدة، والأحزاب العلمانية لم تكن لديها أي قدرة على منافسة الإخوان والسلفيين، ولم يكن هناك أي طرف آخر للعمل معه سوى هذين الحزبين".

نقلت آن باترسون للشاطر قلقها وقلق الولايات المتحدة من أن بلادها تخشى من حدوث فوضى واقتتال داخلي، ونبهت إلى أنه من الضروري فتح قنوات اتصال مع مختلف التيارات السياسية، ومنح تلك التيارات فرصة للحصول على مكتسبات سياسية.

وأن تقوم بدور واضح في قيادة الدولة، لأن إقصاء جميع التيارات السياسية- التي كانت تعرف أن جماعة الإخوان قامت به بالفعل- من السلطة ليس فى مصلحة مصر، والأهم من ذلك أنه ليس في مصلحة الجماعة.

• مكافأة قطرية
عاد اسم "باترسون"، مرة أخرى خلال الأيام الماضية، بعد تعيينها رئيسة لمجلس الأعمال الأمريكي- القطري، وهي جهة أسستها الدوحة بدعوى دعم علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، الأمر الذي اعتبرته وسائل الإعلام بمثابة مكافأة من النظام القطري للسفيرة التي اشتهرت بدعمها لجماعة الإخوان المسلمين.

يعتمد العمل الجديد لـ"باترسون" على الترويج لقطر وأنها تقوم بإنجازات كبيرة لدعم العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا سوف يوفر أكثر من مليون مواطن أمريكي، وذلك من خلال تقارير ترسلها أسبوعيا لمسؤولين كبار في الكونجرس والولايات المتحدة.

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