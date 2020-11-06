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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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«الإخوان تعهدوا بالحفاظ على أمن إسرائيل».. كيري يؤكد دعم أمريكا للجماعة (فيديو)

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:19 م
جريدة الدستور
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ألقى السيناتور جون كيري، الذي شغل منصب وزير خارجة الولايات المتحدة الأمريكية من عام 2013 حتى عام 2017، في الكونجرس الأمريكى بتاريخ 24 يناير 2013 أثناء استجوابه لقبول ترشيحه كوزير للخارجية، الضوء على الصفقة القذرة بين أمريكا والإخوان، وكيف قبلت أمريكا بالأخوان من أجل ضمان أمن إسرائيل.

 

وخلال استجوابه، سأل راند باول: "كيف تقبل أمريكا أن تدعم الأخوان بكل هذه الأموال الضخمة ووصولهم للحكم فى الوقت اللى مرسى له تصريحات سابقة ضد الصهيونية ويصف اليهود بالخنازير والقردة ؟ ليجيب عليه جون كيري: "لقد تم إيقاع اللوم على مرسى وهو قام بدوره بالاعتذار و أصدر تصريحين لتصحيح تلك التصريحات المشينة ضد اليهود.. والأمور السياسية لا تسير بالأبيض والأسود".

 

وتابع كيري: "لنا فى مصر مصالح حرجة من أهمها أمن إسرائيل، والأخوان تعهدوا بالحفاظ على أمن إسرائيل ويقول إن إسرائيل تهتم بشئون تتعلق بالأمن القومي في سيناء.



وعلّق راند باول على هذا الرد من جون كيرى قائلًا: "ظلت أمريكا تدعم وتغذى الإرهاب الإسلامي الراديكالي مثل تنظيم القاعدة وبن لادن في أفغانستان بالأموال والأسلحة، وهي تفعل نفس الشئ الأن مع الإخوان فى مصر وسوريا في نفس الوقت وعلى الجانب الآخر تدعم إسرائيل بالسلاح! ليرد عليه جون كيري: "من ندعمهم بالسلاح لا ندعمهم بنفس قدر الدعم لإسرائيل، فنحن نحافظ على التوازن بحيث تبقى إسرائيل الأقوى".

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