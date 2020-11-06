«كوبري الجماعة».. زوج ابنة حسن البنا «عميل الأمريكان والبريطانيين»

بالنظر إلى تاريخ علاقة الجماعة بالولايات المتحدة بداية من عام 1952 سنجد أن الولايات المتحدة اتصلت بشكل دوري بقيادات الإخوان منذ بداية الخمسينات، وقت أن كانت إدارة الرئيس أيزنهاور تسعى إلى كسب ود وصداقة القوى السياسية المختلفة في المنطقة العربية ومنها الإخوان.وفى عام 1953، زار وفد علماء مسلمين من دول مختلفة الولايات المتحدة، كما دعوا وقتها لحضور ندوة عن الثقافة الإسلامية نظمتها جامعة برنستون، وكان بينهم سعيد رمضان، أحد قيادات الرعيل الأول للجماعة، وزوج ابنة الإمام حسن البنا، والسكرتير الشخصي له، ووالد طارق رمضان.ومن هنا كان سعيد رمضان زوج ابنة حسن البنا مسئول اتصال بين الجماعة والإدارة الأمريكية في الخمسينات.وبعد تدهور العلاقات بين الإخوان وعبدالناصر عقب محاولة اغتياله بميدان المنشية عام 1954، فر رمضان هاربا من مصر إلى سويسرا؛ حيث أسس مركز جنيف الإسلامى، ثم انتقل رمضان لألمانيا الغربية.ظل نشاطه مجهولا حتى يوليو من عام 1995 عندما كتب إيان جونسون مقالا في وول ستريت جورنال؛ كشف فيه عن أن الإخوان أجروا ترتيبات عمل مع أجهزة المخابرات الأمريكية، وأن وثائق ألمانية أكدت أن الولايات المتحدة أقنعت الأردن أن تصدر جواز سفر دبلوماسيا لسعيد رمضان، وأن الجانب الأمريكي كان يتكفل بنفقاته.وأظهر مقال جونسون أن رمضان كان «عميل معلومات» لكل من البريطانيين والأمريكيين، بعد أن وجد فى الأرشيف السويسرى ما يؤكد ذلك.وأكد جونسون أن هناك أدلة تثبت تورط رمضان مع المخابرات الأمريكية الغربية في ديسمبر 1963 والسماح له بالمشاركة فى حملة دعائية ضد الاتحاد السوفيتي، تحت إشراف وكالة الاستخبارات الأمريكية.إذن العلاقة بين الإخوان وواشنطن يمكن وصفها بالبراجماتية، إذ أن السى آى إيه كانت على اتصال مباشر بجماعة الإخوان فى فترتين؛ الأولى فى بداية الخمسينيات، والثانية أثناء الغزو السوفيتى لأفغانستان، أما إبان حكم الرئيس الأسبق مبارك، فقد اكتفى الأمريكيون بالاتصال بأعضاء الجماعة بصفتهم أعضاء برلمان أو رؤساء نقابات مهنية وليس بصفتهم أعضاء فى جماعة محظورة وذلك حتى لا يخسروا علاقتهم بالدولة المصرية كحليف استراتيجي.إلا أن معارضة الجماعة لاتفاقيات السلام مع إسرائيل وزيارة الرئيس السادات للقدس، كانت نقطة تحول فى نظرة أمريكا للإخوان؛ فباتت تعتبرهم عائقا لمصالحها وعبئا على حلفائها.ورغم أن واشنطن تشير دوما لحربها على الإرهاب، هي أبدا لا تخسر علاقتها بالإخوان المسلمين، لكونهم أداة جاهزة للتدخل في الشئون الداخلية، وتخريب الدول، تحت مظلة حروب الجيلين الرابع والخامس وخير مثال على ذلك ما حدث عام حكم الإخوان لمصر ودور السفيرة الأمريكية آن باترسون.