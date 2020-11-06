مسئول بالاتحاد الأوروبى: نعمل حاليًا على تطوير المتحف المصرى فى التحرير



قال إبراهيم العافية، مسئول قطاع التعاون بالاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد مهتم بتمويل العديد من المشروعات فى مصر، خاصة الأثرية، على رأسها مشروع ترميم قلعة «شالى» فى سيوة، الذى يمول الاتحاد ترميمه بتكلفة ٦٠٠ ألف يورو.

وأضاف «العافية»، لـ«الدستور»، أن هناك مشروعات أثرية أخرى يعمل بها الاتحاد، مثل مشروع تطوير المتحف المصرى فى التحرير، الذى ينقسم العمل فيه إلى ٣ مراحل أساسية، وبالتعاون مع «تحالف المتاحف الأوروبية»، الذى يضم: المتحف المصرى فى تورينو بإيطاليا، ومتحف اللوفر فى فرنسا، والمتحف البريطانى بإنجلترا، ومتحف برلين فى ألمانيا، ومتحف ليدن فى هولندا، والمعهد الفرنسى للآثار الشرقية.

وأوضح مسئول الاتحاد الأوروبى أن المرحلة الأولى من المشروع كانت تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمتحف، وتم الانتهاء منها بتكلفة مليون يورو، أما الثانية فتهدف إلى تخطيط العرض المتحفى وتطويره، خاصة بعد نقل مجموعة توت عنخ آمون الشهيرة إلى المتحف المصرى الكبير.

وأضاف: «ضمن ذلك التخطيط، تمت الاستعانة بخبراء لدراسة سبل تعويض هذه المجموعة الأثرية المهمة، فاقترحوا عرض مجموعة (يويا وتويا) الأثرية الغنية، وهو ما تم عرضه بالفعل، بالإضافة إلى رفع كفاءة قاعات العرض، بتكلفة ٣.١ مليون يورو».

أما المرحلة الثالثة، فتتضمن تحديث الأداء والخدمات المقدمة للزائرين، ليواكب المتحف المصرى بالتحرير المتاحف العالمية، مع الحفاظ على طابعه التاريخى والتراثى المميز.

