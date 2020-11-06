سياسيون: العالم يلفظ «الإخوان» قريبا.. وترحبيهم بـ«الديمقراطي الأمريكي» لن يدوم

منذ نشأة جماعة الإخوان الإرهابية العام 1928، وهى تسعى لفرض أفكارها المتطرفة والهيمنة غير المفهومة على مقاليد الحكم، فينتقلون من مصر عبر مسارب عدة إلى دول أفريقية وآسيوية بالإضافة إلى الأوروبية أيضا، وهدفهم الأساسي هو تحقيق مصالحهم الشخصية حتى لو اضطروا لقتل بعضهم البعض، حتى لو على حساب دعم شخصيات إرهابية مستغلين الفوضى والحروب.





تحاول الجماعة دائما البحث عن موطئ قدم لها في المجتمعات الغربية لدعم أجندتها الإرهابية بهدف بث الفوضي والخراب في العالم العربي.. هذا ما أكده الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية بجامعة بورسعيد، تعليقا على سياسات التنظيم المتطرف.



