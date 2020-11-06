«بوارج أمريكية تقابل بتكبيرات إخوانية».. تاريخ الإرهابيين يلاحقهم في عقر دارهم (تقرير)

عرضت الصفحة الداعمة للرئيس بشار الأسد، تقريرًا منذ عام 2013 بعنوان "بوارج أمريكية تقابل بتكبيرات إخوانية" تثبت فيه استعانة الجماعة الإرهابية بالقوى الخارجية وعلى رأسهم أمريكا.









وأوضح التقرير، أن أمريكا وأدواتها حاولت تعويض خسائرها المتلاحقة وانحدار مشروعها في المنطقة عبر التصريح تارة والتهديد والوعيد تارة أخرى، والذي كان متزامنًا مع تحريك السفن الأمريكية قبالة الشواطئ المصرية والتي أرسلت كتدبير احترازي بارجتان حربيتان بهدف الضغط على الحكومة والشعب المصري ومنعه من الخروج من الفك الأمريكي بعد سقوط الإخوان وحكمهم.









وبحسب التقرير، فرأي مراقبون، أن خبر إرسال البوارج عام 2013 والذي قوبل حينها بتكبيرات إخوانية في ميدان رابعة العدوية التي احتشد فيها آلاف من أنصار محمد مرسي، ما كان إلا محاولة بائسة من قبل من تورطوا بسيل دماء الشعب المصري إلى تدخل حليفهم الأمريكي وأدواته في المنطقة.



