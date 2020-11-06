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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

انتهازية الإخوان.. مثقفون: الجماعة مستعدة للتحالف مع الشيطان لتنفيذ مصالحها

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:11 م
جريدة الدستور
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ليس أدل على علاقة جماعة الإخوان الإرهابية بأجهزة المخابرات الغربية٬ وعلى رأسها جهاز الاستخبارات البريطاني٬ أكبر من تلك العبارة الواردة في رواية "جرافيت" للكاتب هشام الخشن وهي تلخص وتقدم أدق وصف لهذه العلاقة٬ يقول في روايته: "اذهب يا حلمى لحسن أفندى البنا واسأله لماذا أخذ من البارون «دى بنوا» خمسمائة جنيه وتحت أي بند، إلا لو كان رئيس شركة القناة يبتغى وجه الله الكريم وينوى أن يصلى معكم كل جمعة". وفي هذا الصدد استطلعت "أمان" آراء عدد من المثقفين والكتاب المصريين بشأن تلك الجماعة.

بداية يشير الروائي خالد إسماعيل إلي عمق وقدم هذه العلاقة بين الإخوان والمخابرات البريطانية٬ قائلا إنه فى العام الذى ظهرت فيه الجماعة الإرهابية في المشهد السياسى المصرى وضعت نفسها فى خدمة الإنجليز الذين كانوا يحتلون مصر٬ والمعروف أنها كانت مدعومة من مخابرات بريطانيا وقصة التمويل المالى معروفة ولكن الهدف السياسى هنا٬ ما كتبه حسن البنا فى مجلة الإخوان، مطالبا بفرض الجزية على الأقباط فى الوقت الذى كانت فيه الجماهيرالمصرية تهتف بوحدة الهلال مع الصليب، وتوالت الأحداث وجرى تواصل بين التنظيم ولندن من وراء ظهر قادة ثورة يوليو أثناء مفاوضات الجلاء فى العام 1954.

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