«الاستقواء بالخارج».. محمد مرسي يعترف بتحالف الإخوان مع أمريكا (فيديو)
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:02 م
كشف المعزول محد مرسي في اعترافات خطيرة له عن تحالف جماعة الإخوان مع أمريكا.
وقال مرسي: "إن العالم أكثر قلقًا من وجود الإخوان على الساحة في مصر الآن".
وأضاف:" مستوى الكلام الهاديء الحريص جداً أنه ببلغك رسالة من ويليام بيرنز، نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تقول بشكل رسمي إن مصر مهمة جداً بالنسبة لنا".
وتابع:" جون كيري ووليام بيرنز يتحدثون دائمًا عن مشاكل مصر، مشاكل المرحلة الانتقالية، المسائل المعطلة إقتصادياً، وهتعملوا إيه إحنا عايزين نساعد".
وأردف: "إحنا نفهم الرسالة في إطار خلوا بالكم المسألة كلها مش سياسة".
وأكمل: "إحنا خدنا تطمينات وضمانات من البيت الأبيض حول اتفاقية السلام مع إسرائيل".