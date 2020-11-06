«الاستقواء بالخارج».. محمد مرسي يعترف بتحالف الإخوان مع أمريكا (فيديو)

كشف المعزول محد مرسي في اعترافات خطيرة له عن تحالف جماعة الإخوان مع أمريكا.









وقال مرسي: "إن العالم أكثر قلقًا من وجود الإخوان على الساحة في مصر الآن".













وأضاف:" مستوى الكلام الهاديء الحريص جداً أنه ببلغك رسالة من ويليام بيرنز، نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تقول بشكل رسمي إن مصر مهمة جداً بالنسبة لنا".













وتابع:" جون كيري ووليام بيرنز يتحدثون دائمًا عن مشاكل مصر، مشاكل المرحلة الانتقالية، المسائل المعطلة إقتصادياً، وهتعملوا إيه إحنا عايزين نساعد".













وأردف: "إحنا نفهم الرسالة في إطار خلوا بالكم المسألة كلها مش سياسة".













وأكمل: "إحنا خدنا تطمينات وضمانات من البيت الأبيض حول اتفاقية السلام مع إسرائيل".







