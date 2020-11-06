سيناتور ‫أمريكي يفضح علاقة الإخوان وأمريكا (تقرير)

كشف السيناتور مارك كيرك، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية إلينوي، في تقرير عنوانه "الانتخابات المصرية"حقيقة علاقة الإخوان المسلمين وأمريكا.









وقال السيناتور مارك كيرك، إننا كأمريكيين ندعم الحرية والديمقراطية وحقوق الشعوب، لكن كما علمتنا غزة في عام 2006، فإن الانتخابات الحرة وحدها لا تصنع ديمقراطية، هناك أوقات عندما يعطي فيها الناس فرصة انتخاب قادة بعض الأحزاب لمرة واحدة تمنحهم الديكتاتورية.













وأضاف:" نستطيع أيضا ًأن نتعلم من انتخابات 1938 (هتلر- ألمانيا) أن خطر إهمال التطورات الخارجية عظيم، و الآن إثر الربيع العربي، فإن التفاتنا بعيداً عن هذه المنطقة يشكل خطراً علينا نحن".













وتابع:" يوم 28 نوفمبر بدأت المرحلة الأولى من الانتخابات المصرية، والتي تفتتح نظاماً انتخابياً جديداً، وتشكل السلطة التشريعية من مجلسين ، هذه المرحلة الأولى تحدد نحو 30 في المئة من 498 مقعد بغرفة البرلمان الأولى "مجلس الشعب".













وأشار إلى أنه قبل وصول المصريين إلى لجان الانتخابات، شغل المتظاهرون ميدان التحرير في القاهرة نتيجة قتل أكثر من 40 مصري.













ونوه بأن كثيرون اعترضوا على تدخل الجيش في العمليات الانتخابية وقرار اجبار بدء العملية الانتخابية قبل استعداد القوى الليبرالية بوقت طويل، وطبقاً للاستقصاء الشعبي، ولمصادر على الأرض فإن هذا غالباً سيؤدي إلى نصر انتخابي للإخوان المسلمين والعناصر الأكثر راديكالية داخل المجتمع المصري.













وأوضح أنه بالرغم من استمرار الانتخابات إلى مارس 2012، فإن التوقعات بفوز الإخوان المسلمين قد أصبحت حقيقة، فالبيانات المبكرة تظهر اتجاهاً مقلق لهيمنة الإسلاميين على البرلمان المصري.













وبين أنه في 5 ديسمبر، أعلنت اللجنة العليا للنتخابات أن قادة حزب الحرية والعدالة.









وتابع: "الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، تلقى نسبة أصوات عالية وصلت إلى 36.6 %، في حين أن كتلة المصريين العلمانية فازت بأقل من 12%".













ولفت إلى أنه عندما نضم نتائج انتخابات إعادة الأسبوع الماضي، يظهر أن الإخوان المسلمين قد فازوا بـ 73 من 150، أو 49% من المقاعد المتنافس عليها، وهذا هو نفس الحزب الذي قاد مسيرة قبل الانتخابات من 5.000 يهتفون:" يوما ًما سنقتل كل اليهود"، و" تل أبيب، تل أبيب، يوم القيامة قادم".













وفي حين توقع العديد من الإخوان للقيام بشكل جيد، كانت هناك مفاجآت أخرى، فالأحزاب السلفية، التي تتألف من متشددين مناهضين للغرب، يتبعون نسخة متطرفة من الإسلام، قد حققوا أيضاً نتائج جيدة للغاية، ففازوا بـ 24.4% من أصوات الجولة الأولى، متخطين التوقعات.