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السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج القوس السبت 7 نوفمبر 2020

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:36 ص
برج القوس
برج القوس
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لبرج القوس، اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020 على النحو التالي:

مهنيًا: أفكارك المميزة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة.

عاطفيًا: تعيش يومًا رومنسيًا عاطفيًا بامتياز ما يجعل حياتك الشخصية والمهنية أكثر سلامًا واستقرارًا من السابق.

صحيًا: لا تتفرد في قراراتك بشأن وضعك الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص وإلا دفعت الثمن غاليًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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