حظك اليوم.. برج العقرب السبت 7 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العقرب ليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: يوم صاخب بالأمور الطارئة، ما قد يعني أعمالًا دقيقة وصعبة لكنها ناجحة وتحصد نتائجها المثمرة.عاطفيًا: يوم متقلب عاطفيا يفرض عليك بعض التنازلات على الصعيد العاطفي، أصغ إلى ما يقوله الشريك.صحيًا: قد تنقلب الأمور رأسًا على عقب صحيًا، وتصبح بأحسن حال.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.