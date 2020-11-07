حظك اليوم.. برج الميزان السبت 7 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الميزان ليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: استفد من فرص سانحة وأوضاع وظروف مناسبة جدًا تطرأ، إذ تلتقي جماعات مؤثرة أو تحصل على عرض استثنائي أو تنجز عملًا يثير الإعجاب.عاطفيًا: العناد لن يفيدك، فتبادل الخبرات يعزّز أواصر العلاقة بالشريك ويرفع منسوب الثقة بينكما.صحيًا: تعلم جيدًا أن ملازمة البيت فترة طويلة وعدم القيام بحركة يسببان لك مشاكل صحية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.