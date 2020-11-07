حظك اليوم.. برج العذراء السبت 7 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العذراء ليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: احذر مواجهات وحروبًا شرسة ولا تتورّط في قضية معقدة، راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردّات الفعل المتعلّقة بقضية مالية.عاطفيًا: صارح الشريك بحقيقة إحساسك، فهو أدرى بما يجول في داخلك من مشاعر.صحيًا: تكثر من التحركات غير المجدية، ما يرتد سلبًا بعض الشيء على وضعك الصحي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.