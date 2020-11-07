حظك اليوم.. برج الأسد السبت 7 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الأسد اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: إنتبه لبعض التفاصيل ولا تهملها، ويحمل إليك هذا اليوم خبرًا جيدًا ويتحدث عن سفر وتواصل خارج محيطك.عاطفيًا: يوم عاطفي دافىء يوفر لك طاقة كبيرة وشعبية ونجومية ويوفّر عليك الكثير من المشكلات.صحيًا: حاول استغلال حضورك وشخصيتك القيادية في الإشراف على فرق رياضية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.