حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 7 نوفمبر 2020

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الاسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت



مهنيًا: تفرح لانفراج مسألة، تتسارع الأحداث وتتلاحق، تتحقق أمنيتك أو تتلقى نتيجة كنت تسعى لها منذ مدةعاطفيًا: العناية التي يوفّرها لك الشريك تساعدك كثيرًا لتستعيد عافيتك، وذلك دين عليك أن تسدّده في الوقت المناسبصحيًا: إذا خرجت للمشي مسافات طويلة في المرتفعات ارتد ثيابًا سميكة لتفادي البرد.مهنيًا: لا تخالف الارشادات ولا تترك عملك ناقصًا، أنت معرّض للمحاسبة وهيّئ عملك جيّدًا ولا ترتجل موقفًا!عاطفيًا: يوم عاطفي بامتيازيوحي بعلاقات عاطفية صاخبة، وتختلط عليك المشاعر، إلا أنك تمارس سحرًا لا يقاوم وتجذب الآخرين بحضوركصحيًا: كن معتدلًا في وجباتك، أكثر من شرب المياه والفواكه المساعدة على التهضيم، ولا سيما بعد الوجبات الدسمة.مهنيًا: تتلقى عرضًا مغريًا يوصلك إلى تحقيق ما كنت تطمح إليه دائمًا، وتحقق مكاسب كبيرة.عاطفيًا: طموحك يسهل عليك الأمور العاطفية ويفتح أمامك مجالات كثيرة لكسب قلب الشريك بسرعة.صحيًا: استقل سيارتك وانطلق في رحلة في أحد السهول ومارس المشي برفقة بعض الأصدقاء.مهنيًا: تنعم بتناغم مهني قل نظيره فتحصد نتائج مساعيك الماضية، أو تدخل مفاوضات جديدة، ويؤدي معارفك دورًا في إنجاحهاعاطفيًا: الشريك يحتاج إلى حنانك على الدوام، وهذا اختبار لمدى جدية العلاقة بينكماصحيًا: أضبط شهيتك وحاول أن تتقيد بمواعيد الوجبات، واجعلها خفيفة قدر المستطاع.مهنيًا: إنتبه لبعض التفاصيل ولا تهملها، ويحمل إليك هذا اليوم خبرًا جيدًا ويتحدث عن سفر وتواصل خارج محيطكعاطفيًا: يوم عاطفي دافىء يوفر لك طاقة كبيرة وشعبية ونجومية ويوفّر عليك الكثير من المشكلاتصحيًا: حاول استغلال حضورك وشخصيتك القيادية في الإشراف على فرق رياضية.مهنيًا: احذر مواجهات وحروبًا شرسة ولا تتورّط في قضية معقدة، راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردّات الفعل المتعلّقة بقضية ماليةعاطفيًا: صارح الشريك بحقيقة إحساسك، فهو أدرى بما يجول في داخلك من مشاعرصحيًا: تكثر من التحركات غير المجدية، ما يرتد سلبًا بعض الشيء على وضعك الصحي.مهنيًا: إستفد من فرص سانحة واوضاع وظروف مناسبة جدًا تطرأ، إذ تلتقي جماعات مؤثرة أو تحصل على عرض استثنائي أو تنجز عملًا يثير الإعجابعاطفيًا: العناد لن يفيدك، فتبادل الخبرات يعزّز أواصر العلاقة بالشريك ويرفع منسوب الثقة بينكماصحيًا: تعلم جيدًا أن ملازمة البيت فترة طويلة وعدم القيام بحركة يسببان لك مشاكل صحية.مهنيًا: يوم صاخب بالأمور الطارئة، ما قد يعني أعمالًا دقيقة وصعبة لكنها ناجحة وتحصد نتائجها المثمرةعاطفيًا: يوم متقلب عاطفيا يفرض عليك بعض التنازلات على الصعيد العاطفي، أصغ إلى ما يقوله الشريكصحيًا: قد تنقلب الأمور رأسًا على عقب صحيًا، وتصبح بأحسن حال.مهنيًا: أفكارك المميزة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدةعاطفيًا: تعيش يوما رومنسيا عاطفيا بامتياز ما يجعل حياتك الشخصية والمهنية أكثر سلامًا واستقرارًا من السابقصحيًا: لا تتفرد في قراراتك بشأن وضعك الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص وإلا دفعت الثمن غاليًا.مهنيًا: تسمع جوابًا سارًّا وتعرف لقاء مثمرًا، كرر المحاولة ولا سيّما إذا كان الأمر يتعلق بدعم خارجي أو بزيادة على الراتب أو في الأرباح.عاطفيًا: قد تخيّبك التطورات العاطفية والرومنسية، يأخذ عليك الشريك بعض التصرّفات الماضية، ويعيد الى طاولة البحث ما اعتبرته قد مضىصحيًا: لا تنفذ كل ما يقوله الآخرون عن فائدة هذا النوع من الرياضة أو ذاك، بل استشر اختصاصيًا يصف لك النوع الملائم.مهنيًا: لا تبت أي أمر قبل درس قراراتك جيدًا، وتصرف مع المستجدات والملفات الكبيرة بهدوءعاطفيًا: كون التناغم واضحًا يوّلد اجواء عاطفية جيدة ولقاءات مشوّقة وحدثًا استثنائيًّا يخبّئ مفاجأةصحيًا: سير الأمور على ما يرام في كل ما تقوم به ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.مهنيًا: تعزز موقعك وتتحمس للتقدم والمثابرة، تزدهر الأعمال وترتفع معنوياتك، تابع سيرك بخطى ثابتة فالحظ الى جانبكعاطفيًا: لا تلق اللوم على الشريك جزافًا، لأنه بريء من التهم التي توجهها إليه، وقد تعجز عن إصلاح ما دمّرتهصحيًا: يوم صحي مترجرج نتيجة أزمة مستجدة تقلب الوضع رأسًا على عقب.