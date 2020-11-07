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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 7-11-2020 فى البنوك المصرية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:33 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 7-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري وبنك مصر مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي والبنك المصري لتنمية الصادرات.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 7-11-2020 في البنوك المصرية
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد ليسجل للشراء 47.45 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.51، وفي البنك الأهلي الكويتي الوطني سجل للشراء 48.04 جنيه وللبيع 51.53، كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.50، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.53.

أسعار الدينار الكويتي
كما استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.64، وفي البنك المصري التنمية الصادرات سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.8 جنيه وللبيع 51.53، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.36 جنيه وللبيع 51.63، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.77 جنيه وللبيع 51.51.

وفي بنك عودة تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.49 جنيه وللبيع 51.48، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.37 جنيه وللبيع 51.42، وفي البنك الإهلي المصري سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.49، كما انخفض سعر الدينار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي لسجل للشراء 51.11 جنيه وللبيع 51.48، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.49، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 51.10 جنيه وللبيع 51.53.

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