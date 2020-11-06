وصول أولى رحلات مصر للطيران إلى مطار برلين الجديد

وصلت قبل قليل، إلى مطار برلين، أولى رحلات مصر للطيران رقم MS731 إلى مبنى الركاب رقم ١ بمطار برلين الجديد "Flughafen Berlin Brandenburg" وعلى متنها ٧٥ راكبا، كواحدة من أولى الشركات التي تقوم بنقل رحلاتها إلى المطار الجديد.ويستمد المطار أهميته من قربه من وسط العاصمة الألمانية برلين وقد تم افتتاحه منذ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠ كأحد أحدث المطارات بالعالم من حيث الخدمات التكنولوجية.من الجدير بالذكر أن مصر للطيران تسير حاليا ٣ رحلات بين القاهرة وبرلين كما تسير ٥ رحلات أسبوعيًا إلى فرانكفورت و٣ رحلات أسبوعيًا إلى ميونخ.