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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كيف خذل الإخوان أمريكا على مدار 80 عاما؟

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:48 م
الإخوان
الإخوان
أبوزيد على
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يشهد تنظيم الإخوان الإرهابي حالة من التشتت بشكل كبير، حيث لم يحدث في تاريخ الجماعة التي قاربت قرنًا من الزمن، وأن بلغت الجماعة مفترق الطرق وحالة الانكسار التي وصلت إليها الآن.

- فشل الإخوان
وعلى الرغم من أن واشنطن قدمت الإخوان كورقة للضغط على الشرق الأوسط في فترات متباعدة، إلا أن التنظيم دائمًا ما كان يفشل في تنفيذ بعضًا من الأجندة الأمريكية، الأمر الذي دفع واشنطن تسير مع الوضع القائم وعدم التدخل.

ويعجز التنظيم الإرهابي على العودة مرة أخرى للمشهد السياسي، كما لم يعد بإمكانه كسب تعاطف الدول الكبرى، خاصة بعدما انكشف الوجه القبيح للجماعة الإرهابية، وفشلت تجربة حكمهم في مصر وتونس التي كانت تحظى بدعم كبير من أوباما، وأصبحت منبوذة شعبيًا ومحاصرة أوروبيًا.

- زعزعة الاستقرار
وسعت الإدارة الأمريكية في تقديم دعم سري للجماعة لتنفيذ مجموعة من الأجندة، بهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى بما يتماشى مع المصالح الأمريكية، إلا أن التنظيم حقق فشلًا ذريعًا من الجزائر إلى سوريا، كما فشلت في أوروبا أيضًا.

- 30 يونيو وبداية النهاية للتنظيم
وكان لثورة 30 يونيو في مصر ضد الإخوان تأثير قوي على التنظيم، والمساهمة بشكل كبير في ايقاف الدعم الدولي للتنظيم، فضلًا عن تزيلهم المشهد السياسي في تونس، فتتواصل هزائم التنظيم على المستويين المحلي والدولي، فانهار التنظيم في ليبيا واليمن وأخيرًا في السودان.

- تفكيك التنظيم الإرهابي وضياع حلم أردوغان
أثرت انهيارات الجماعة الإرهابية المتتابعة في دول عدة كانت تمثل مراكز قوة لها وأهمها مصر بشكل كبير على التماسك الهيكلي داخل التنظيم الدولي ونسفت جميع الخطط والأهداف الاستراتيجية التي كان يسعى إلى تحقيقها بمساندة دول تتطابق مصالحها معه وفي مقدمتها حلم الرئيس التركي «أردوغان» بعودة الخلافة العثمانية.

- دعم سري لمؤسسات الإخوان
تدار العديد من المؤسسات الخيرية الدولية بشكل سري من قبل قيادات الإخوان، والتي تحظى بدعم مالي كبير من قبل قطر وتركيا.

ووفقا لدراسة أعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات تعتمد جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي على قائمة كبيرة من الكيانات والتنظيمات التي تنفذ مخططات الإخوان في الخارج.

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