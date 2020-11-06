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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 70 طن من القمامة من شوارع الطود بالأقصر

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:29 م
رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة
هدى الأمير
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تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر حملات النظافة والتجميل، حيث شملت رفع 70 طن مخلفات وقمامة صلبة بالطريق الدائري بداية من منطقة نجع أبو عنان حتى منطقة نجع الضمان بقرية العديسات بحري.

كما تم ترميم وتسوية عدد من القطاعات بالطريق التي تمت فيها أعمال حفر مشروع الصرف الصحي، لحين الانتهاء من أعمال الصرف الصحي والخدمات بالطريق، تمهيدا لرصفه.

وتابع رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال تهذيب وتقليم الأشجار بالجزر والحدائق بطريق القاهرة ـ أسوان بدايةً من حدود المركز شمالًا حتى حدود المركز جنوبًا مع قرية الشغب، موضحًا أن أعمال حملات النظافة بالمدينة والقرى التابعه للمركز، تمكنت خلال شهر أكتوبر الماضي من رفع مايقرب من 1222 طن من المخلفات الصلبة والقمامة ونواتج قص وتهذيب الأشجار والزراعات على مستوى المركز.

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