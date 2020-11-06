أزمة نسب تضرب الفنان الهارب هشام عبدالله وغادة نجيب (فيديو)

هرب الفنان هشام عبدالله، وزوجته غادة نجيب، إلى تركيا بعد ثورة الـ30 من يونيو، ليبدأ رحلة بث السموم، ومهاجمة الدولة المصرية.













وبينما يستمر الزوجان في نشر الأكاذيب ضد الدولة المصرية، تفجرت فضيحة مدوية كشفت المستور، حيث أعلن شخص يُدعي خالد التميمي أن ابن هشام عبدالله الكبير من غادة يكون نجله هو.













ونشرت غادة بنفسها محادثة بينها وبين التميمي تعترف فيه بتزوير نسب ابنها لهشام.













ليست تلك الفضيحة الأولى لغادة، فسبق أن قال الإعلامي الإخواني سامي كمال الدين عنها: "من يعيش على المال الحرام ومستعد لبيع أي شيء مقابل المال الحرام".













كما أنها وبأمر من جماعة الإخوان تسهل عمليات الدعارة وتقودها تحت ستار النشاط السياسي.



