نقل 1195 موظفًا داخل الجهاز الإدارى للدولة خلال 3 أشهر

وافق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، على حركة تنقلات داخل الجهاز الإدارى للدولة شملت 1195 موظفا لسد العجز فى بعض التخصصات الوظيفية خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.وافق الجهاز على نقل ما يقارب الـ 500 موظف خلال يوليو الماضى من وإلى 81 من وحدات الجهاز الإدارى، وفقًا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.وتركز العدد الأكبر من قرارات النقل بقطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط بـ 304 موظفين، ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية 18 موظفا، ووزارة المالية 15 موظفا، ومصلحة الخزانة العامة وسك العملة 13 موظفا.وخلال شهر أغسطس الماضى، تمت الموافقة على حركة تنقلات من وإلى 90 جهة على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، أهمها، وزارة المالية بـ 19 موظفا، ومديرية الشئون الصحية بالاسكندرية بـ18 موظفا، وجامعة كفر الشيخ 11 موظفا، ومصلحة الرى 8 موظفين، والهيئة الوطنية للإعلام 7 موظفين.ومؤخرًا، اعتمد الجهاز قرارات نقل أكثر من 500 موظف على مستوى 140 جهة بالجهاز الإدارى للدولة خلال سبتمبر الماضى، أبرزها مصلحة الشهر العقارى 64 موظفا، ووزارة الإتصالات 26 موظفا، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 17 موظفا، ومديرية التنظيم والإدارة بالدقهلية 18 موظفا، ومديرية التنظيم والإدارة بالغربية 18 موظفا، ووزارة الزراعة 16 موظفا، ووزارة الطيران المدنى 16 موظفا، ومديرية التعليم بجنوب سيناء 10 موظفين، ومديرية الشئون الصحية بأسيوط 9 موظفين، وجامعة قناة السويس 8 موظفين.