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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الباز: احتفاء الإخوان بـ«بايدن» أثبت غباءهم السياسي وخيانتهم

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:04 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن احتفاء الإخوان بفوز بايدن ودعواتهم له بالفوز بمنصب رئاسة أمريكا، يؤكد أنهم أغبى جماعة سياسية في التاريخ.



وأضاف الباز في برنامجه "آخر النهارط، المُذاع على فضائية "النهار"، أن الموقف الرسمي للدولة المصرية تجاه الانتخابات الأمريكية هو موقف محايد ، ومصر لا تعلن انحيازها  لشخص بعينه، لأن فوز أي من المرشحين دونالد ترامب أو جو بايدن هو شأن داخلي أمريكي، بالإضافة إلى أن مصر ستتعامل مع أمريكا باعتبارها دولة مؤسسات.


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