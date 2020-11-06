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مصر

وصلت لـ18 محافظة.. «الصحة» توضح نتائج مبادرة «الحد من انتشار العدوى»

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:44 م
خالد مجاهد
خالد مجاهد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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- مجاهد: المبادرة تقدم التوعية بطرق انتقال فيروس سى وتطبيق الإجراءات الاحترازية منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد
- المرحلة الثالثة من المبادرة تستهدف 50 ألف صالون وتوزيع الكمامات للتشجيع على الالتزام بالإجراءات الوقائية

كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن نتائج مبادرة رئيس الجمهورية للحد من انتشار العدوى للقضاء على فيروس سى بصالونات التجميل والنوادي الصحية منذ انطلاقها، وتقديم التوعية بطرق انتقال فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعايش الآمن مع الفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأوضح لـ "الدستور" أنه تم تقديم التوعية لـ 36171 صالون تجميل ونادى ضحى منذ انطلاق المبادرة وحتى الأن في 18 محافظة تشمل "بورسعيد، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الجيزة، بنى سويف، الأقصر، أسوان، أسيوط، جنوب وشمال سيناء، ومرسى مطروح، البحر الأحمر، قنا، المنوفية، الإسكندرية، والمنيا".

وأشار إلى أنه تم عقد 3936 ورشة عمل لتثقيف المهنيين في المحافظات، وتوزيع أدوات التجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، وذلك من خلال مرور المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات ووضع ملصقات تتضمن إرشادات المبادرة للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أنه جارِ استكمال المبادرة في محافظات المرحلة الثالثة والأخيرة وتشمل "القاهرة، القليوبية، الفيوم، سوهاج، البحيرة، كفر الشيخ، الوادي الجديد، دمياط والسويس"، حيث تستهدف المرحلة الأخيرة مايقارب من 50 ألف صالون تجميل وناد صحي، ومن المقرر توزيع الكمامات أيضًا على النوادي الصحية وصالونات الحلاقة تشجيعًا للمواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تقديم التوعية باتباع إجراءات التباعد والتهوية الجيدة لتلك الأماكن واستخدام المطهرات والمنظفات بشكل مستمر.

وأضاف مجاهد أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية، تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بادعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو ناد صحي وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين.

يذكر أن مبادرة الحد من انتشار العدوى هى مبادرة مكملة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".

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