ترامب يلجأ للقانون لمواصلة القتال على مقعد البيت الأبيض

احتدم الصراع في الانتخابات الأمريكية، بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جون بايدن في العديد من الولايات الحاسمة.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا، ومساعيه القانونية لوقف الأصوات وإطلاق اتهامات جديدة بشأن تزوير الانتخابات بتزوير الانتخابات.وكان قد تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بمواصلة معاركه القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي جو بايدن من تحقيق العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض سنواصل هذه العملية من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأميركي في حكومتنا.وأضاف لن أتخلى أبدا عن الكفاح من أجلكم ومن أجل أمتنا.وتستمر عدد من الولايات في فرز وإحصاء الأصوات، فيما يترقب أن تعلن النتائج شبه النهائية بعد ساعات قليلة.ويملك بايدن حاليا 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من الولايات المتأرجحة حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدا ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.في المقابل، يملك ترامب 214 صوتا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى 56 للوصول إلى 270 مقعدا.