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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«تويتر» يضع إشارة على عبارة «الرئيس المنتخب بايدن»

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:01 م
تويتر
تويتر
وكالات
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اعتبر موقع تويتر الجمعة تغريدات تشير إلى جو بايدن على أنه "الرئيس المنتخب" سابقة لأوانها، مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية وسط تقدم المرشح الديموقراطي على دونالد ترامب.

ووضع توتير على التغريدات التي تشير إلى نائب الرئيس السابق بلقب "الرئيس المنتخب" ونائبته المرشحة كامالا هاريس على أنها "نائبة الرئيس المنتخب" إشارة تقول إن الفرز لم ينته بعد.

ويمكن قراءة الرسالة التالية "لم تعلن المصادر الرسمية على الأرجح نهاية السباق عند نشرها على تويتر"، أسفل تغريدة نشرها المؤسس المشارك للتحالف الديموقراطي سكوت دوركين، واستخدم فيها اللقبين للإشارة إلى بايدن وهاريس.

ويحيل الإشعار إلى رابط يقود إلى آخر الأنباء حول الانتخابات.

عمل تويتر وفيسبوك على تأشير منشورات وحجبها أو الحد من انتشارها عندما تتضمن إعلانا سابقًا لأوانه أو هجمات كاذبة على عملية التصويت منذ إغلاق صناديق الاقتراع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وقال موقع تويتر: "مع استمرار فرز الأصوات في جميع أنحاء البلاد، تواصل فرقنا اتخاذ إجراءات بشأن التغريدات التي تعلن الفوز قبل الأوان أو تحتوي على معلومات مضللة حول الانتخابات بشكل عام".

وأضاف: "هذا يتماشى مع سياسة النزاهة المدنية لدينا وتوجيهاتنا الأخيرة حول المس بنتائج الانتخابات".

وضعت إشارة على مزاعم لا أساس لها أطلقها ترامب فيما يتعلق بعملية التصويت وكذلك مزاعم سابقة لأوانها بفوز أي من المرشحين، مع توفير روابط لمصادر موثوقة للمعلومات.

جعل إجراء تويتر التعليقات أقل بروزا، وطُلب من المستخدمين الذين يسعون إلى قراءة المنشورات النقر لقراءة التحذير قبل ذلك.

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