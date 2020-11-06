افتتاح معرض دار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون

افتتحت صباح اليوم الجمعة، دار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون معرضها السنوي، بمناسبة أعياد الميلاد.بدأ اليوم بعزف مجموعات القديس أنطونيوس الكشفية للمارش الكشفي، كما تضمن عرض مختلف المنتجات، من تصميم أبناء الدار من ذوي القدرات الخاصة.جدير بالذكر أن فعاليات المعرض السنوي تُقام في اليوم وغدا.