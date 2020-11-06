بطريرك الكاثوليك يحتفل بالمناولة لأبناء كاتدرائية القديس أنطونيوس بالفجالة

احتفل صباح اليوم الجمعة، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بالقداس الإلهي الاحتفالي الخاص بالمناولة الاحتفالية، لحوالي ٢٥ من أبناء كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك بالفجالة، بحضور كل من الأب بولس جرس، والأب أنطونيوس سماحة، والأب هدية تامر، رعاة الكنيسة، والشعب المحتفل.شمل اليوم الاحتفالي صلاة القداس الإلهي الذي تخللته كلمة غبطة البطريرك، والتي خاطب فيها المحتفلين بالمناولة الاحتفالية وأهلهم، مشجعًا إياهم، قائلًا: "أنتم أحباء ليسوع، واظبوا على قراءة الكتاب المقدس، فهو يساعدنا على أن نكون صورة للمسيح، ومنكم المستقبل للكنيسة، ولا مستقبل بدونكم"، بالإضافة إلى حوار غبطته مع بعض من المحتفلين.وتخللت القداس الإلهي أيضًا الألحان من خورس الكنيسة، بالإضافة إلى الطلبات المختلفة على لسان أبناء المناولة الاحتفالية، والعديد من الترانيم الروحية.واختُتم القداس الإلهي بكلمة شكر من الأب هدية تامر لرعاة الكنيسة، ولخدام المناولة الاحتفالية، ولكل من تعب في تكوين الأولاد، وتلا ذلك إعطاء البركة الختامية من غبطة البطريرك للشعب المحتفل، وتهنئة أبناء المناولة الاحتفالية وأسرهم.