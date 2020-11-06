مذيعة سكاى نيوز عن احتفاء الإخوان بفوز بايدن: «رجوعكم للحكم عند أم ترتر»

نشرت الإعلامية مروج إبراهيم، مذيعة "سكاي نيوز"، تغريدة عبر موقع التغريدات "تويتر" بشأن تأهب الإخوان وفرحتهم لقرب فوز المرشح الديمقراطي جو بايدين بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.









الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020





وقالت مروج إبراهيم خلال التغريدة: "هل فعلا الإخوان وأتباعهم بيحتفلوا باقتراب بايدين من الفوز على اعتباره إنه كدة خلاص هيرجعلهم النفوذ الضائع ويفرضهم على الشرق الأوسط ويطلعهم من السجون ويمسكهم الحكم!!! ده فعلًا عند طنط أم ترتر".







