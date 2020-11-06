القبض على 3 من «داعش» غربي الموصل

أفاد مصدر في قيادة شرطة نينوى، مساء الجمعة، أن قوة أمنية مشتركة ألقت القبض على ثلاثةمن عناصر تنظيم داعش غربي الموصل 400 كم شمالي بغداد.وقال النقيب سيف خالد، إن القوة الأمنية المشتركة تمكنت اليوم من إلقاء القبض على ثلاثة من عناصر تنظيم داعش غربي الموصل واقتيادهم الى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم.ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.