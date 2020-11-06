المغرب: حالة كورونا بين فريق إذاعة كلمة الملك للشعب

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية تأجيل خطاب الملك محمد السادس؛ لاكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا (كوفيد- 19) ضمن الفريق الفني المكلف بتسجيل وإذاعة الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء.وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن الملك محمد السادس سيوجه خطابه بهذه المناسبة المجيدة، يوم غد السبت.يشار إلى أنه كان مقرر بث الخطاب الملكي، في التاسعة (بالتوقيت المحلي) اليوم، الذي يصادف الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء.