المغرب: حالة كورونا بين فريق إذاعة كلمة الملك للشعب
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:17 م
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أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية تأجيل خطاب الملك محمد السادس؛ لاكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا (كوفيد- 19) ضمن الفريق الفني المكلف بتسجيل وإذاعة الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء.
وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن الملك محمد السادس سيوجه خطابه بهذه المناسبة المجيدة، يوم غد السبت.
يشار إلى أنه كان مقرر بث الخطاب الملكي، في التاسعة (بالتوقيت المحلي) اليوم، الذي يصادف الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء.
وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن الملك محمد السادس سيوجه خطابه بهذه المناسبة المجيدة، يوم غد السبت.
يشار إلى أنه كان مقرر بث الخطاب الملكي، في التاسعة (بالتوقيت المحلي) اليوم، الذي يصادف الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء.