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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

عون يبحث مع الحريري تطورات ملف تشكيل الحكومة الجديدة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:42 م
ميشال عون
ميشال عون
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بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، اليوم، تطورات ملف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ومختلف النقاط المتعلقة بالتشكيلة الحكومية.

وذكر بيان مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية أن مناقشات الملف الحكومي جرت في ظل "أجواء إيجابية وذلك استكمالا للقاءات السابقة، وأن البحث سيتواصل في الأيام المقبلة".

وتسود حالة من التشاؤم العام إزاء مسار تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل صراع عدد من القوى السياسية على حقائب وزارية بعينها، ووجود عقبة أساسية تتعلق بالتمثيل الوزاري المسيحي، وسط تخوف من عودة العملية الحكومية برمتها إلى نقط الصفر وفشل كافة المساعي لتأليف حكومة جديدة في ظل تصلب المواقف السياسية وتصاعد التوتر بين الفرقاء السياسيين وارتفاع الأصوات المعترضة والمطالبة بحصص وزارية.

وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في 22 أكتوبر الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 نائبا من أصل 120 عضوا بمجلس النواب لـ "الحريري" لتولي المنصب.

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