ترامب: الشعب الأمريكي يستحق فرز كل الأصوات بشفافية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في بيان رئاسي، الشعب الأمريكي يستحق أن يتم فرز كل الأصوات بشفافية.وأكد ترامب: "سنعمل كل ما يلزم لضمان ثقة الأميركيين بحكومتهم، قائلًا: لن أستسلم وسأواصل القتال من أجل الأمة الأمريكية".وأضاف ترامب، الأصوات القانونية يجب أن يتم عدها وغير القانونية يجب عدم احتسابها.كما تعهدت حملة ترامب، بمواصلة العملية القانونية بكل جوانبها لضمان ثقة الأمريكيين في حكومتهم، مؤكدة أن الشعب الأمريكي يستحق شفافية كاملة في عملية فرز الأصوات.وكان قد هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، مقاطعة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، التي قلب فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن الطاولة على ترامب، إذ يسبقه حتى الآن بنحو 6 آلاف صوت.وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر أن لمقاطعة "فيلادلفيا تاريخ فاسد في نزاهة الانتخابات"، مشككا مجددا في نتيجة الانتخابات التي بدأت تأخذ منحى كبيرا لصالح منافسه بايدن.وجاء الجزء الأكبر من بطاقات الاقتراع المتبقية في ولاية بنسلفانيا من مقاطعة فيلادلفيا والمناطق المحيطة بها، وهو الجزء الذي حقق أغلبية لبايدن حتى هذه المرحلة.