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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الإسكندرية تُعطِّل الدراسة غدًا لسوء الطقس

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:56 م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
هبه عويضه
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أعلن الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة غدًا السبت، بجميع كليات ومعاهد الجامعة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة على مدينة الإسكندرية، وفقًا لتقارير الأرصاد الجوية، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا السبت، للطلبة والمدرسين، وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى، وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

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