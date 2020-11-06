أول ظهور لهنادي مهني بفستان الفرح (فيديو)

انتشر عبر «انستجرام» فيديو لهنادي مهني في أول ظهور لها بفستان حفل زفافها الذي انطلق منذ قليل.جاء الفستان طويل وملىء بالتطريزات وارتدت طرحة طويلة وظهرت كالملكة.يذكر أن العروسين احتفلا بعقد قرانهما مؤخرًا في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس بحضور بعض من الأصدقاء المقربين والفنانين.