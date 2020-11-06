الجيش اليمني: ميليشيات الحوثي تواصل استهداف المدنيين

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي: "إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل استهداف الأحياء السكنية بمدينتي مأرب وتعز، ومديريات جنوب محافظة الحديدة، بالصواريخ وقذائف المدفعية والدبابات".وأضاف مجلي لموقع "سبتمبر نت": "إن ميليشيات الحوثي الانقلابية أطلقت، اليوم الجمعة، صاروخًا باليستيًا على أحد أحياء مدينة مأرب، سقط على أحد المباني متسببًا في أضرار مادية وحالة من الهلع والفزع في أوساط السكان، وذلك ضمن استهدافها الإرهابي الممنهج والمتعمد على المدنيين".وأشار إلى أن استهداف الميليشيات المكثف للمدنيين دليل على إمعانها في الجرائم، وأنها متحدية للقوانين والأعراف الدولية، حيث تقصف وتقنص النساء والأطفال وتطلق الصواريخ والطائرات المسيرة والمقذوفات بأنواعها، على التجمعات السكانية والمدارس والمستشفيات في مدينتي مأرب وتعز والمديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة.وأكد ناطق الجيش اليمني أن هذه الاستهدافات المباشرة، والتي كثفت منها الميليشيات الحوثية مؤخرا، أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة وجرح آخرين، بينهم أطفال ونساء، وكذلك إحداث أضرار جسيمة بمنازل وممتلكات المواطنين، لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية ماضية في إجرامها ومستمرة في استهدافها الأعيان المدنية، في تحد واضح لكل القرارات الأممية والاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة، إذ لم يتم ردعها والتعامل معها، كونها لا تعترف بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.ودعا الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية، وإدانة الجرائم والأعمال الإرهابية والانتهاكات التي تمارسها بحق المدنيين، مؤكدا أن على الأمم المتحدة الإسراع إلى القيام بمسئولياتها في حماية المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية.