مركز أديسون: تراجع تقدم بايدن في نيفادا أمام ترامب

أعلن مركز أديسون للأبحاث، اليوم، تراجع تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيفادا إلى 20352 صوتًا، أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.وقال المركز إنه بعد فرز 92% من الأصوات في نيفادا، حصل بايدن على 49.8 في المئة مقابل 48.1 لترامب.وفي وقت سابق، كان الفارق بين بايدن وترامب في ولاية نيفادا يبلغ 22076 صوتا، في المقابل ارتفع هامش تقدم بايدن في بنسلفانيا إلى 12390 صوتا، بعد فرز 96 في المئة.ويملك بايدن حاليا 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من الولايات المتأرجحة حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدا ويصبح رئيسًا للولايات المتحدة.