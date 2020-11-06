تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا بسبب الطقس

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، غدًا السبت، للطلبة والمدرسين، وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.وأوضح أنه يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.