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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«الحج السعودية»: عدد المسجلين في «اعتمرنا» يقترب من مليونين

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:29 م
الحج
الحج
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أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أن ‏عدد المسجلين في تطبيق (اعتمرنا) اقترب من مليونين، بينما اقتربت أعداد المصلين في المسجد الحرام من ٩٠٠ ألف مصلٍّ، وذلك بنهاية أول جمعة منذ بدء المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة والزيارة تدريجيًا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة أن عدد طالبي السلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه، بلغ قرابة 132 ألفا، أما المصلّون في الروضة الشريفة فقد قارب عددهم 83 ألفا.

على صعيد متصل، توجهت الدفعة الثانية من المعتمرين القادمين من خارج المملكة اليوم إلى الحرم المكي الشريف استعدادا لبدء أداء مناسك العمرة بعد انتهاء المدة المحددة لهم في العزل الصحي الآمن، حيث بلغ عددهم ٨٩ معتمرًا قادمين من إندونيسيا، وسط تطبيق منظومة من الإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

ورفعت وزارة الحج والعمرة جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، حيث جندت جميع إمكاناتها لخدمتهم، وهيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع لمتابعة رحلة هؤلاء المعتمرين في أجواء آمنة وصحية، مع رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100%.

كانت أفواج معتمري الخارج قد بدأت في الوصول إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يوم الأحد الماضي، حيث تتضمن المرحلة الثالثة للعمرة، التي بدأت يوم 1 نوفمبر، السماح بالعمرة لـ20 ألف شخص يوميًا، وبالصلاة في المسجد الحرام لـ60 ألف مصلٍّ يوميًا.

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