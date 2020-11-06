جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب أدوية ومستلزمات طبية

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين، برئاسة أحمد الصاوي أحمد، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.فبناء على مذكرة الرائد أحمد ضياء رئيس وحدة البحث الجنائي، والنقيب بيتر هاني، من وحدة المفرقعات، مفادها اعتزام الراكب "ع. م. ا"، مصري الجنسية، قادم من الخرطوم، تهريب كمية من الأدوية البشرية.وبالعرض على أحمد الصاوي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من أحمد حسن على، إكرامي عبد الراضي، محمد فاضل، مأمورى التفتيش، بمعاونة كل من نصرالدين رضوان ومحمد إبراهيم، لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية، فتبين وجود 980 قرصا من صنف suboxone و280 قرصا من صنف Rilutuk، و2 حقنة من صنف prolia، و3 زجاجات من صنف Erbitux، و30 كيسا بداخلها خرطوم pilot، مخبأة داخل أمتعته الشخصية، وبلغت التعويضات المستحقة 208 آلاف جنيه.وقرر أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 26 لسنة 2020، وحرره محمود محمد، وتم إحالة المحضر للنيابة العامة.يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.