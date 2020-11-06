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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ألمانيا تفرض التسجيل الرقمي على القادمين من أماكن الخطر

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:27 م
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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أعلنت الحكومة الألمانية أنه يتوجب على أي شخص قادم من إحدى المناطق المصنفة كمنطقة خطيرة فيما يختص بعدوى كورونا أن يسجل اسمه عبر الإنترنت بدءا من يوم الأحد المقبل قبل دخوله ألمانيا.

وأعلنت وزارتا الصحة والداخلية الألمانيتان اليوم الجمعة، أنه تم تخصيص صفحة إلكترونية لهذا الغرض ستكون متاحة في جميع أنحاء العالم.

وتحل هذه الصفحة محل بطاقات الخروج التي يتم توزيعها وتسليمها داخل الطائرات.

ويتم إرسال البيانات إلى السلطات الصحية في المكان المقصود بالزيارة، حتى يتسنى لها مراجعة التزام الأشخاص الذين يقضون فترة الحجر الصحي من عدمه.

واتفقت كل من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على أن يمضي القادمين من أماكن الخطر في الخارج بدون أن يقدموا سببا مقنعا للسفر عشرة أيام في الحجر الصحي، باستثناء الرحلات الضرورية والمضطرين إلى السفر.

ويمكن للقادمين وفق هذه الترتيبات أن يجروا اختبار فحص الإصابة بكورونا بعد خمسة أيام على أقل تقدير - وإنهاء الحجر الصحي قبل موعده في حال ثبت بالفحص أن النتيجة سلبية، غير أن تنفيذ ذلك يبقى شأن الولايات.

ويتم تشفير البيانات وفقا للمعلومات الرسمية ولا يسمح بالاطلاع عليها إلا للإدارة الصحية المعنية، وتحذف تلقائيا بعد مرور 14 يوما من دخول الأراضي الألمانية.

ويسهم هذا الإجراء الجديد في التخفيف عن السلطات الصحية كما أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، الذي أضاف قائلا: "يمكن الآن الاطلاع بسرعة وبصورة موثوقة على من يأتون من منطقة خطيرة ويدخل إلى الحجر الصحي".

وقال شبان إن هذا يمكن أن يساعد على تحاشي ظهور مصادر جديدة للعدوى الجماعية.

وأكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر على أن الصفحة الجديدة تجعل الحياة أسهل على المواطنين، "فمع العمل الرقمي ننهي العمل بالنظام الورقي في ترتيب الرحلات".

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