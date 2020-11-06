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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: 355 وفاة و23287 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:27 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها نحو 23287 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، و355 وفاة جديدة.

وطبقا لبيانات الوزارة، ارتفعت إصابة كورونا في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 23287 حالة، مقابل 24141 في اليوم السابق، ليصل إلى مستوى 1146484 حالة، وسجلت 355 حالة وفاة مقابل 378 في اليوم السابق، حسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأفادت الوزراة بأنه توفي منذ بداية الوباء 48475 شخصا.

وشهدت بريطانيا، خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.

ومع ارتفاع مؤشرات الجائحة، أعلن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، فرض الإغلاق العام الثاني في البلاد بسبب الفيروس ليستمر مدة شهر.

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