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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التجارة العالمية ترجئ اجتماع الاثنين لتعيين مدير عام لها

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:34 م
منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية
وكالات
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ستؤجل منظمة التجارة العالمية اجتماعها الذي كان مقررا الاثنين بغية تعيين مدير عام جديد لها، مع تعطيل الولايات المتحدة عملها.

وقال رئيس لجنة الاختيار التي عينتها المنظمة لاختيار مدير عام جديد بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس "أدركت أنه لأسباب مختلفة من بينها الوضع الصحي والأحداث الراهنة، لن يتمكن الوفود من اتخاذ قرار رسمي في 9 نوفمبر".

وأضاف: "لذلك أرجأت هذا الاجتماع حتى إشعار آخر، وخلال هذه الفترة، سأستمر في التشاور مع الوفود".

وكان ثمانية مرشحين، خمسة رجال وثلاث سيدات، يتنافسون على تولي رئاسة منظمة التجارة العالمية وهي مؤسسة تمر بأزمة وتعرضت لهجمات من واشنطن في خضم الركود الاقتصادي العالمي.

وفي نهاية عملية الاختيار التي استمرت ستة أشهر، أعلنت اللجنة المسئولة عن خلافة البرازيلي روبرتو أزيفيدو الذي غادر قبل عام من انتهاء ولايته لأسباب عائلية، في 28 أكتوبر، أن المرشح الأفضل هي النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويالا التي تطلق على نفسها اسم الدكتورة نغوزي.

لكن الولايات المتحدة أعاقت وصولها ودعمت منافستها الكورية الجنوبية يو ميونغ-هي أول امرأة تشغل منصب وزيرة التجارة في بلدها.

وأغرق هذا القرار منظمة التجارة العالمية بحالة انعدام يقين أكبر، فيما لا تزال المنظمة التي تواجه أزمة وتُتخذ القرارات فيها عادة بالتوافق، محرومة من مدير عام منذ استقالة البرازيلي روبيرتو أزيفيدو لأسباب عائلية في أواخر أغسطس.

وبعد أن عرقل الرفض الأميركي للمرشحة النيجيرية عملية اختيار رئيس للمنظمة، قرر الأعضاء عقد اجتماع في التاسع من نوفمبر في جنيف، بعد الانتخابات الأميركية في الثالث من نوفمبر، لاتخاذ قرار، وفي حال لم يحصل توافق، يمكن إجراء تصويت لكن المنظمة لم تلجأ إلى هذا الخيار من قبل.

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