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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «صحة كفر الشيخ»: إصابات كورونا في الحدود الطبيعية بلا زيادة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:09 م
الدكتورة سوسن سلام
الدكتورة سوسن سلام
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الإصابات بفيروس كورونا على مستوى المحافظة هي في الحدود الطبيعية ولم يحدث ازدياد كما يروج البعض.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ لـ"الدستور"، أنه لا صحة لما يتردد عن تزايد الإصابات بفيروس كورونا بين المواطنين في بلطيم كما يتم ترويجه، موضحة أن مستشفى عزل بلطيم به ما يقرب من 40 سرير عناية مركزة لمرضى كورونا وأن المشغول منها لا يتجاوز الـ20 سريرا وهو ما يؤكد أن الإصابات في بلطيم وعلى مستوى المحافظة غير مرتفعة.

كما نفت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة أعداد الوفاة مؤخرا لمصابي فيروس كورونا المستجد بمستشفى بلطيم للعزل.

وأكدت المديرية، في بيان، أنه لا أساس من الصحة لذلك، وأن عدد حالات الوفاة أمس الخميس لم يتجاوز 3 حالات فقط، ومنهم حالة كانت في عزل منزلي وتدهورت حالتها وتوفت فور وصولها المستشفى، وحالة أخرى كانت لمريض ضغط وسكر ونتيجة آخر عينه pcr سلبي، وسبب الوفاة فشل حاد بعضلة القلب MI.

وحالة أخرى كانت في عزل منزلي، وتم استقبالها بالمستشفى وتحويلها لقسم العناية إلا أنه كان مريض بالسكر، وتم عمل جميع الإجراءات اللازمة وتلقى بروتوكول العلاج ووافته المنية.

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