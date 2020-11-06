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محافظات

حملة موسعة لإزالة الإشغالات بمطروح

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:08 م
حملة موسعة لإزالة
حملة موسعة لإزالة الإشغالات
ياسمين شعيب
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قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح حملة موسعة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بشارع عمر المختار بوسط المدينة لفرض الانضباط بالشارع يرافقه رجال تحسين البيئة بمجلس المدينة.

وأكد جاب الله علي أنه تم المرور علي المحال التجارية بوسط المدينة لمراجعة تراخيص المحال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين وتحرير المحاضر الخاصة بتغير النشاط بالمخالفة للقانون وبناء عليه تم إزالة إشغالات الطريق في تلك المخالفات طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأشار إلى أنه تم التحفظ علي اشغالات الطريق للبائعة الجائلين والتحفظ على عربات ثابتة ومتحركة التي تسببت في تكدس السيارات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بالإضافة إلى إزالة الحواجز أمام المحال التجارية التي تقوم بوضعها بوسط المدينة مما يؤدي إلى زحام.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم إشغال الأرصفة والطريق للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ على الشكل الحضاري للمدينة وسيتم تطبيق أقصى غرامة وعقوبة على المحال المخالفة.

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