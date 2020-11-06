جاهزون.. قطار انتخابات «النواب» ينطلق مجددًا فى 13 محافظة.. اليوم

دمياط: عمليات تعقيم وإزالة الإشغالات ومظلات لحماية الناخبين

السويس: إعداد الصالة المغطاة لتكون مقرًا للجنة العامة

المنوفية: توجيهات بتكثيف أعمال النظافة وتوفير مراقبين صحيين

كفرالشيخ: تجهيز مولدات كهرباء احتياطية تحسبًا لانقطاع التيار

الشرقية: إزالة جميع أشكال الدعاية والإعلانات

الغربية: ربط غرف العمليات لضمان سرعة تداول المعلومات

القليوبية: انتشار أمنى وسيارات إسعاف بمحيط مراكز الاقتراع

بورسعيد: الحفاظ على مسافات آمنة وإلزام المشاركين بارتداء الكمامة

القاهرة: أجهزة لقياس درجات الحرارة ومرور مستمر للمتابعة

الدقهلية: أماكن لرجال الجيش والشرطة المكلفين بالتأمين

شمال سيناء: كراسى متحركة لكبار السن

الإسماعيلية: فحص طبى لأعضاء فرق الإشراف بداية كل يوم واستبعاد المصابين

جنوب سيناء: توجيهات للوحدات الإدارية بالتزام الحياد التام

تنطلق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بالنظامين الفردى والقائمة، غدا، فى ١٣ محافظة، هى: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.ويستمر تصويت أهالى المحافظات الـ١٣ على مدار يومى السبت والأحد، الموافقين ٧ و٨ نوفمبر الجارى، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وذلك لنحو ٢٩.٤ مليون مواطن من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، وتحت إشراف قضائى كامل.استكملت الوحدات المحلية فى مدن وقرى محافظة دمياط حملات تعقيم وتطهير المقار الانتخابية، التى ستشهد تصويت الناخبين فى انتخابات مجلس النواب، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا المستجد».وبدأت أجهزة المحافظة فى رفع الإشغالات من محيط اللجان الانتخابية، لتحقيق السيولة المرورية، مع تخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات وكراسى متحركة لتسهيل عملية التصويت على كبار السن ومتحدى الإعاقة.وقال المهندس أحمد أبوالعطا، وكيل وزارة الكهرباء فى دمياط، إنه تم توفير وسائل إضاءة تبادلية للمقار الانتخابية، مع تدبير مولدات «ديزل» لمصدر الكهرباء الرئيسى، لضمان استمرار التيار وعدم انقطاعه أثناء العملية الانتخابية. وأعلن الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة فى دمياط، عن تغطية جميع الدوائر الانتخابية بسيارات إسعاف مزودة بأطقم طبية وجميع الاحتياجات المطلوبة لمجابهة أى حالات طارئة.انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس من تجهيز اللجان الانتخابية كلها، فى المدارس المحددة لاستقبال الناخبين، مع التأكد من نظافتها وجودة الإنارة داخلها، والتنبيه على ضرورة وجود المسئولين بها طيلة فترة الانتخابات.وكلف اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، مديرية الشباب والرياضة فى المحافظة، بتجهيز وإعداد الصالة المغطاة، والتأكد من نظافتها، ومراجعة وسائل الإنارة والتهوية بها، لتكون مقرًا للجنة العامة للانتخابات فى المحافظة.كما كلف مديرية الصحة ومرفق الإسعاف والطب الوقائى بتوفير أطقم طبية من أطباء وممرضين باللجان، مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتأكد من توافر الكواشف الحرارية والالتزام بالكمامات داخل كل لجنة.وقال محافظ السويس إن الجهاز التنفيذى للمحافظة يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى انتخابات مجلس النواب، مطالبًا بالالتزام الكامل بالتعليمات من أجل إنجاح العملية الانتخابية.وجه محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، بضرورة تكثيف أعمال النظافة حول اللجان ومراكز الاقتراع، إضافة إلى رفع جميع التراكمات أولًا بأول، من الشوارع الرئيسية والفرعية، وتمهيد وتسوية الطرق، مع توفير وسائل إنارة بديلة لاستخدامها حال انقطاع التيار الكهربائى، إلى جانب طفايات حريق، فى جميع المقار الانتخابية، والتأكد من صلاحيتها.وأشار الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، إلى وقف منح إجازات أو راحات لجميع العاملين فى القطاع الطبى خلال فترة العملية الانتخابية وتوفير مراقب صحى بكل لجنة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».كلف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، مديرى مديريات التعليم والشباب والرياضة والزراعة والصحة فى المحافظة، ورؤساء المدن والمراكز، بالتأكد من جاهزية جميع المقار لاستقبال العملية الانتخابية، تسهيلًا على كبار السن والمعاقين. وشدد على ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الأوقاف للاستعانة بمولدات الكهرباء التابعة للمساجد المجاورة للمقار الانتخابية، من أجل توفير مولدات احتياطية فى اللجان، وكذلك توفير ٣ مولدات كهرباء احتياطية بمجلس كل مدينة، تحسبًا للطوارئ. ووجه بتجهيز مظلات ومقاعد لانتظار الناخبين وكبار السن، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة لانتقالات القضاة إلى مقار لجانهم، وتوجيه عدد من العاملين بكل وحدة محلية لمتابعة اللجان بشكل مستمر، والإبلاغ عن أى أحداث غير عادية بها.قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الجهاز التنفيذى فى المحافظة عمل، طوال الفترة الماضية، على تجهيز وإعداد المقار واللجان الانتخابية. وأشار إلى تشكيل المحافظة لجان متابعة للمرور على المقار الانتخابية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين، مع التشديد على ضرورة إزالة جميع أشكال الدعاية والإعلانات الخاصة بالمرشحين داخل وخارج اللجان الانتخابية أو بمحيطها بمسافة ٥٠٠ متر، وذلك طبقًا للقانون وتنفيذًا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات. ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمعاينة المقار الانتخابية، وفحص سلامة مداخلها وأسوارها، والتأكد من توافر اشتراطات مكافحة الحريق. كما كلف لجان المرور بالتأكد من سلامة مقار الاقتراع، وتزويد نوافذ اللجان ومقار الفرز بمصبات حديدية لتأمين الصناديق، وتوفير غرف محكمة الغلق لمبيت الصناديق. وشدد على ضرورة توفير مظلات وكراسى لإراحة الناخبين فى أوقات الانتظار، وكذلك توفير كراسى متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بجميع اللجان.ذكر الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظة انتهت من ربط غرف العمليات الفرعية بـ١١٥٩ لجنة انتخابية ومديريات الخدمات بغرف العمليات الرئيسية فى المحافظة، من أجل ضمان سرعة تداول المعلومات، أثناء العملية الانتخابية. وكلف الأجهزة المعنية بالتأكد من وجود ممرات آمنة أمام جميع اللجان وتوافر الحواجز الرملية لحماية القوات المشرفة على التأمين، مع تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير جميع اللجان طوال فترة الانتخابات. وشدد على ضرورة توافر كراسى متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بمقار اللجان الانتخابية، من أجل التسهيل عليهم، مع إزالة جميع المعوقات التى تحول دون الإدلاء بأصواتهم.كثفت الأجهزة المحلية فى القليوبية أعمال تطهير اللجان الانتخابية وتعقيمها، وجهزتها لاستقبال الناخبين، وتأكدت من استعداد جميع غرف العمليات فى المراكز والأحياء والمدن، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا»، والانتشار الأمنى المكثف فى الشوارع والطرق، وتوفير سيارات إطفاء وإسعاف ومرور بمحيط اللجان الانتخابية. وأعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جاهزية المقار الانتخابية كلها، وتذليل كل العقبات، لضمان سير عملية الانتخابات وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقار الانتخاب، مشيرًا إلى وضع جميع المستشفيات فى حالة الطوارئ، وكذلك مرافق الإسعاف وقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز.وشدد المحافظ على توفير مصادر الإنارة والمياه والتهوية الجيدة للمقار الانتخابية، وتوفير أماكن انتظار لائقة للسيدات وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتجهيز أماكن انتظار للناخبين أمام اللجان.استعدت محافظة بورسعيد لإجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بتكثيف عمليات تعقيم اللجان الانتخابية، البالغ عددها ٩٨ مركزًا انتخابيًا يستقبل ٥١٥ ألف ناخب وناخبة. ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس «كورونا» أثناء العملية الانتخابية، وعلى رأسها توفير عدد كافٍ من المقاعد للانتظار فى المدارس، ووضعها بشكل يراعى التباعد الاجتماعى بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، إضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.شكلت محافظة القاهرة غرفة عمليات لانتخابات مجلس النواب، للوقوف على أى أخطاء أو احتياجات للجان الانتخابية والمقار قبل انطلاق عمليات التصويت.واستعدت أحياء القاهرة للانتخابات البرلمانية بالمرور على المقار الانتخابية فى عدد من المدارس، للتأكد من كفاءة المرافق العامة ودورات المياه وتوفير مولدات كهرباء بديلة يتم استخدامها فى حالات الأعطال أو الطوارئ، بجانب التأكد من وجود مبردات مياه.وكلف اللواء خالد عبدالعال، محافظ العاصمة، مديرية الصحة ومرفق الإسعاف، بالوجود المستمر خارج اللجان، مع توفير أجهزة قياس الحرارة والكمامات، ومشددًا على منع دخول أى عامل أو موظف من محافظة القاهرة داخل اللجان لضمان النزاهة والحياد.أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال الناخبين فى المحافظة، وسط إجراءات مشددة على أعلى مستوى.وأوضح «مختار» أنه تم الانتهاء من تنظيم المقاعد، ووضع علامات التباعد بين الناخبين، لمنع التزاحم، وإقامة المظلات اللازمة لحماية الوافدين على اللجان، وداخل فنائها.وشدد على الاهتمام بنظافة دورات المياه داخل اللجان، وتمركز سيارات الإسعاف فى محيطها، بجانب إعداد أماكن للشرطة المدنية والقوات المسلحة لتأمين سير الانتخابات.قال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة بقطاعاتها كلها مستعدة لانتخابات مجلس النواب، وذلك بتجهيز وإعداد اللجان والمقار الانتخابية، وتنفيذ خطة لتطهيرها وتعقيمها.وأشار إلى تأمين ومراجعة توافر الاحتياجات كلها، وإقامة مظلات، وتوفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب كراسى متحركة لهم أمام اللجان، مع نشر سيارات الإسعاف بمحيطها، والتنبيه على الالتزام بالتباعد الاجتماعى.كشف اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن الانعقاد المستمر لغرفة العمليات الرئيسية فى المحافظة، اعتبارًا من الخميس الماضى، ولمدة ٤ أيام متواصلة، لمتابعة سير وانتظام الخدمات وتيسير عملية التصويت على الناخبين.وأشار إلى إنشاء حرم آمن لكل لجنة انتخابية، وإزالة الأشجار والنباتات التى تعوق الرؤية لتسهيل عملية التأمين، وإنشاء سرادق به عدد مناسب من الكراسى لانتظار الناخبين أمام كل مركز انتخابى، مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تم تشكيل غرفة رئيسية بمديرية الصحة، وتوفير عضو من الفريق الطبى بكل مركز انتخابى وظيفته متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس «كورونا».وأضاف وكيل «صحة الإسماعيلية»: «تم تطهير وتعقيم جميع اللجان وإعلان حالة الطوارئ بجميع المستشفيات التابعة للصحة بالمحافظة، مع خضوع أعضاء الجهات الإشرافية على عملية الاقتراع باللجان والمراكز الانتخابية المنتشرة على مستوى المحافظة، بداية كل يوم من اليومين المقررين لإجراء انتخابات النواب، للفحص الطبى، واستبعاد عضو الإشراف المصاب بأى من أعراض الفيروس المستجد، مع توفير عضو بديل».شدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على مسئولى الأجهزة الإدارية والتنفيذية ومختلف الجهات بالمحافظة، بضرورة الالتزام بالنزاهة والحيادية والشفافية التامة، أثناء وقبل وبعد العملية الانتخابية، من خلال الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.ونبه على هؤلاء المسئولين، وجميع القيادات التنفيذية، خاصة ذوى الصلة بأماكن اللجان الانتخابية ومسارات الناخبين، بضرورة توفير سبل الراحة والتأمين اللازمة لجميع أطراف العملية الانتخابية والمشاركين بها.وشدد على ضرورة تدقيق التعليمات التنظيمية التى تم إعدادها بواسطة مركز العمليات وإدارة الأزمات فى المحافظة، وأن تتضمن جميع التفاصيل والمهام لمختلف الجهات، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كورونا».