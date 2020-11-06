رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 نوفمبر 2020 الموافق 20 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أسوأ عاصفة في عقود».. أمريكا الوسطى تترنح تحت ضربات إيتا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:52 م
الإعصار إيتا
الإعصار إيتا
وكالات
طباعة
تسببت بقايا الإعصار "إيتا" في هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على أجزاء كبيرة من أمريكا الوسطى، صباح الجمعة، بعد أيام من الفيضانات والانهيارات الأرضية المدمرة التي أودت بحياة العشرات.

وقال متحدث باسم جيش جواتيمالا، اليوم، إن الانهيارات الأرضية الناجمة عن العاصفة دفنت حوالي 150 منزلا وأودت بحياة 100 في قرية كويجا بمنطقة ألتا فيراباز في وسط البلاد.

وأحدثت العاصفة إيتا حالة من الفوضى منذ أن اجتاحت نيكاراجوا يوم الثلاثاء مصحوبة برياح سرعتها 241 كيلومترا في الساعة، وأسقطت أمطارا غزيرة على مناطق معزولة وفقيرة في هندوراس وجواتيمالا.

وقالت السلطات إن معظم الضحايا لاقوا حتفهم في مناطق جبلية نائية، حيث دفنت الانهيارات الطينية منازلهم تماما.

وتعطلت عمليات الإنقاذ بسبب الدمار الذي لحق بالطرق والجسور، مما اضطر السلطات إلى الاستعانة بالجيش وطائرات الهليكوبتر والقوارب السريعة لإنقاذ المحاصرين على أسطح المنازل.

وقال مارك كونولي، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في هندوراس، الذي قدر أن تأثيرات إيتا ستصل إلى حوالي 1.5 مليون طفل، "هذه أسوأ عاصفة تضرب هندوراس منذ عقود.. الضرر جسيم بلا شك".

وقال رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، أمس الخميس، إن أكثر من 50 شخصا لاقوا حتفهم، إلا أن وكالة مكافحة الكوارث في البلاد، قالت إن هناك ثماني وفيات مؤكدة، فيما يدخل الباقون في عداد المفقودين.

كان ذلك قبل إعلان الجيش عن دفن 150 منزلا اليوم ووفاة 100 شخص في انهيارات أرضية.. وقال الجيش إن إجمالي الوفيات قائم على تقديرات مبدئية.

وقُتل ثمانية آخرون في هندوراس، وقال ماكس جونزاليس، الوزير المسئول عن المنظومة الوطنية للتصدي للمخاطر، إنه تم إنقاذ حوالي 4000 شخص، لكن كثيرين آخرين لا يزالون محاصرين على أسطح منازلهم.

وضربت إيتا، وهي واحدة من أعتى العواصف التي تجتاح أمريكا الوسطى منذ سنوات، نيكاراجوا، عندما كانت إعصارا من الفئة الرابعة، يوم الثلاثاء، قبل أن تضعف وهي تتجه نحو اليابسة وصوب هندوراس المجاورة.

وفي مناطق شاسعة من نيكاراجوا وهندوراس وجواتيمالا وكوستاريكا، دمرت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة المنازل والطرق والجسور، مما اضطر الآلاف إلى الاحتماء بالملاجئ.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، صباح اليوم الجمعة، إن عين العاصفة أصبحت على حافة ساحل بليز، متجهة صوب البحر الكاريبي لتمضي في مسار يقودها إلى كوبا وفلوريدا في مطلع الأسبوع المقبل.

موضوعات متعلقة

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا بسبب الطقس

أستاذ علوم سياسية: الإخوان يظنون أن حكم بايدن سيكون ولاية ثالثة لأوباما

جورجيا تعلن إعادة فرز أصوات الناخبين

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

تنفيذ حملات تنظيم الأسرة بقرى مركز أسيوط

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

«الدستور» تستضيف الموسيقار باسم درويش مؤسس «كايرو ستيبس» (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة اختطاف «فتاة أسوان»: اختلفت مع شخص ارتبطت به عاطفيًا فقتلها

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا بسبب الطقس

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة بالسواحل الشمالية وانخفاض درجة الحرارة

تفاصيل زيارة السفير الأمريكي لحقول «خالدة» واكتشاف جديد قريبًا

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

صورة أرمسترونج على سطح القمر تُعرض في المزاد

منظمة الصحة تدرس سلامة حظائر المنك بالعالم بعد ظهور كورونا

الأمم المتحدة تحتاج 655 مليون دولار لتجنب جائحة حصبة وشلل أطفال

لوفتهانزا تجري اختبارات كورونا على رحلاتها في ألمانيا

أيام زمان

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
د.كريمة الحفناوى
فنزويلا ومواجهة العقوبات الأمريكية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ يوسف الدجوى.. العالم والمُصلح والمُجدد
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «2-2»
المزيد

الثقافة

«كتبنا» تنظم حفل توقيع لـ«زمن الكوارنتين»

«من الأرشيف».. أمل دنقل يكشف سر كتابته لـ«البكاء بين يدي زرقاء اليمامة» في ليلة واحدة

محمود سعيد.. الحائر بين إنجاز فضل شبلول ومشروع وجدي الكومي

انطلاق أول عروض مسرحية «ديجافو» بالهناجر