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عالم

بايدن يتقدم على ترامب في بنسلفانيا بـ9700 صوت

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:32 م
بايدن و ترمب
بايدن و ترمب
منار أحمد
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تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، اليوم الجمعة، عن منافسه الجمهوري دونالد ترامب، في ولاية بنسلفانيا بأكثر من 9700 صوت.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن بايدن تقدم على ترامب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا الحاسمتين، بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرًا.. وأعلن مركز إديسون للأبحاث أن بايدن يتفوق بفارق 1097 صوتا في ولاية جورجيا مع استمرار فرز الأصوات، فيما يتقدم في بنسلفانيا بـ5600 صوت بعد فرز 98% من الأصوات، مما يعطى ترامب 49.3% من أصوات الولاية مقابل 49.4% لبايدن.

يُذكر أن ترامب فاز بجورجيا بخمس نقاط مئوية في انتخابات عام 2016، وتمتلك جورجيا 16 صوتًا في المجمع الانتخابي، فيما تمتلك بنسلفانيا 20 صوتًا انتخابيًا.

كما أفادت الأنباء بأن بايدن يوسع الفارق مع ترامب في نيفادا بأكثر من 11 ألف صوت بعد فرز 84%، وبالتالي تميل الولاية لصالح بايدن، ويتوقع أن تكون نيفادا ولايةً حاسمةً إذ تكفيه أصواتُها للفوز بالرئاسة.

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