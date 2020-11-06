التحقيق في وفاة رضيع عقره كلب ضال بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول وفاة طفل رضيع عقره كلب ضال والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة وسؤال أهلية الطفل عن الحادث.تلقى اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة طفل رضيع حديث الولادة يبلغ من العمر شهرا نتيجة هجوم كلب ضال على وعقره بالرأس ومختلف أنحاء الجسم.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، الي محل الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة طفل رضيع يدعى «م.م.ج» به آثار عقر بمنطقة الرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتوفي في الحال.وبسؤال والد الطفل قرر أنه حال تواجده هو ووالدة الطفل بمنزلهما بالطابق الأول، تسلل كلب ضال إلى غرفة الطفل الصغير وقام بعقره بالرأس والجسم، وتوفي وحال محاولة تدخل الأم قام الكلب بعقرها في ذراعها الأيمن مسببا لها إصابات، الأمر الذي دفعها للصراخ والاستغاثة بالأهالي بالمنطقة، وتم قتل الكلب بمعرفه أهالي القرية، ونقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى العامرية العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.